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Новости Нижнего Тагила

Арсенал незаконного оружия был обнаружен у жителя Верхнего Тагила (ФОТО)

13 февраля 2017, 09:00Добавить новость
город,закон,нарушение,полиция,Россия,Свердловская область
В Верхнем Тагиле в ходе спецоперации с говорящим названием «Арсенал» сотрудники полиции проводили поиск незаконного оружия.

Кроме того, дома и гаражные кооперативы обследовали на боеприпасы и взрывчатку.

Как стало известно, у 55-летнего жителя города хранился карабин и патроны 7,62 калибра. Всё это, как он признался полицейским, мужчина нашел в лесу, но так и не решился сообщить об этом в органы внутренних дел.


Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, наказание за преступление по которому составляет до 4-х лет тюрьмы.

 

город,закон,нарушение,полиция,Россия,Свердловская область
Фото: издание «Твой континент»
© TagilCity.ru
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