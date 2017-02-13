Арсенал незаконного оружия был обнаружен у жителя Верхнего Тагила (ФОТО)

Кроме того, дома и гаражные кооперативы обследовали на боеприпасы и взрывчатку.



Как стало известно, у 55-летнего жителя города хранился карабин и патроны 7,62 калибра. Всё это, как он признался полицейским, мужчина нашел в лесу, но так и не решился сообщить об этом в органы внутренних дел.



Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, наказание за преступление по которому составляет до 4-х лет тюрьмы.