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Число браков в России сократилось на 15%

13 февраля 2017, 15:10Добавить новость
Россия,семья,брак,свадьба,дети,статистика,рождаемость
Согласно данным Росстата, в прошлом году в России зарегистрировано на 175 000 семей меньше, чем в 2015 году, сообщает газета «Известия». Снижение количества браков в России может привести к сокращению рождаемости. Мода на свободные отношения, экономия средств на проведение свадеб – все это может привести страну в «демографическую яму». 

Исходя из такой статистики, Россия потеряла как минимум 175 000 детей, которые могли бы родиться в ближайшие годы в созданных в настоящее время браках, отмечают в Независимом институте семьи и демографии. Экономическая и политическая ситуация 90-х привела к тому, что немногочисленное поколение этого времени неохотно вступают в официальный брак. 

В настоящее время современная молодежь стала отдавать предпочтение поздним бракам: вступать в брачные отношения после 30-и лет. Если не предпринять срочных мер экономического стимулирования создания семьи, рождаемость в РФ еще больше сократится, считают специалисты.

 

 
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