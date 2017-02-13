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Многочисленные нарушения обнаружены в работе управляющей компании в Каменске-Уральском

13 февраля 2017, 16:55Добавить новость
проверка,Роспотребнадзор,Каменск-Уральский,Управляющая компания,административная ответственность,нарушения,халатность
Управление Роспотребнадзора Каменска-Уральского провело проверку документов Управляющей компании на предмет устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проведенной проверки на предприятии выявлены многочисленные нарушения. В том числе, сотрудники Управляющей компании Каменска-Уральского не проходят медосмотры, не проводят необходимые мониторинги состояния почвы в жилых зонах, нарушается график дезинфекции и дератизации жилых помещений, которые находятся на обслуживании УК. 

Управляющая компания не проводит лабораторные исследования питьевой воды в местах водозабора, а также мероприятия по имумунопрофилактике инфекционных болезней, тем самым нарушая санитарное законодательство и подвергая опасности здоровье местных жителей. 

Учитывая все обнаруженные нарушения, руководитель управляющей компании на один год дисквалифицирован, составлены административные протоколы в соответствии с КоАП РФ, которые были направлены в мировой суд. Данная УК уже не раз привлекалась к административной ответственности.
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