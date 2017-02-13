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«Ипотека есть - квартиры нет!»: обманутые дольщики из Екатеринбурга устроили митинг (ФОТО)

13 февраля 2017, 08:50Добавить новость
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В Екатеринбурге вчера, 12 февраля, на площади 1905 года состоялся митинг, в котором приняли участие обманутые дольщики «Нового Уктуса», чей долгострой на улице Постовского стоит в ожидании дальнейшего строительства вот уже два года.

Горожане попытались привлечь внимание администрации к проблеме всех долгостроев, и, в частности, «выразить протест произволу «Уралэнергостройкомплекса» и Управления капремонта города». Людей, как пишет FedPress, постоянно обнадеживают тем, что строительство будет завершено в течение полугода, однако, никакого продвижения нет. Застройщик в лице ее руководителя – екатеринбургского депутата Игоря Плаксина лишь получает разрешение, но дальше дела не идут.

Акция протеста и одиночные пикеты проходили в течение часа. Екатеринбуржцы, вложившие деньги в стройку, надеются, что областные власти обратят внимание на их ситуацию. Многие внесли стпроцентную оплату, кто-то выплачивает ипотеку за несуществующую квартира, кто-то уже потратил средства маткапитал.

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Фото: E1.ru
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