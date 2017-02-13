«Ипотека есть - квартиры нет!»: обманутые дольщики из Екатеринбурга устроили митинг (ФОТО)

Горожане попытались привлечь внимание администрации к проблеме всех долгостроев, и, в частности, «выразить протест произволу «Уралэнергостройкомплекса» и Управления капремонта города». Людей, как пишет FedPress, постоянно обнадеживают тем, что строительство будет завершено в течение полугода, однако, никакого продвижения нет. Застройщик в лице ее руководителя – екатеринбургского депутата Игоря Плаксина лишь получает разрешение, но дальше дела не идут.



Акция протеста и одиночные пикеты проходили в течение часа. Екатеринбуржцы, вложившие деньги в стройку, надеются, что областные власти обратят внимание на их ситуацию. Многие внесли стпроцентную оплату, кто-то выплачивает ипотеку за несуществующую квартира, кто-то уже потратил средства маткапитал.



