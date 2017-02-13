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Новости Нижнего Тагила

Пищевой комбинат Нижнего Тагила наказан за хлеб с плесенью в школьной столовой

13 февраля 2017, 11:55Добавить новость
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Прокуратура Свердловской области провела проверку в школе №7 в Нижнем Тагиле, где детям на обед давали хлеб с плесенью.

Результаты проверки показали наличие множества нарушений: отсутствие вытяжек над оборудованием, некачественный кухонный инвентарь, нарушение температурных режимов, санитарных норм при хранении молочной продукции.

Как пишет URA.RU, прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО «Комбинат общественного питания» и заведующей. Директору школы выдано предписание об устранении недочетов.

Напомним, недавно в соцсетях появилась еще одна жалоба на некачественное питание в школе Нижнего Тагила.

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