| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Погорельцам из Черноисточинска под Нижним Тагилом требуется помощь (ФОТО)

13 февраля 2017, 17:49Добавить новость
благотворительность,дети,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,ребенок,возгорание
Требуется помощь семье,  пострадавшей от пожара в Черноисточинске под Нижним Тагилом.

У погорельцев осталось лишь то, в чём они успели покинуть горящий дом.

 

В огне сгорели все вещи, нажитые непосильным трудом за многие годы. Необходимы пригодная для использования одежда, подержанная мебель, посуда, одеяла, подушки и многое другое, -- рассказала редакции TagilCity.ru хозяйка сгоревшего дома.

 

Пожар в Черноисточинске случился ночью 8 февраля.


благотворительность,дети,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,ребенок,возгорание

 



благотворительность,дети,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,ребенок,возгораниеблаготворительность,дети,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,ребенок,возгораниеблаготворительность,дети,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,ребенок,возгораниеблаготворительность,дети,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,ребенок,возгорание
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Тагильчанка с четырьмя детьми после пожара осталась без документов и крова (ФОТО) 18 января, 13:20
Настоящая беда или захотели нажиться на горе? Жительница Свердловской области подозревает семью в фиктивном сборе денег для больного ребенка (ФОТО) 27 января, 17:00 5
Пропавшая в Нижнем Тагиле 17-летняя молодая мать вернулась домой 26 января, 16:50 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 97
Подписаться на новости