Погорельцам из Черноисточинска под Нижним Тагилом требуется помощь (ФОТО)

У погорельцев осталось лишь то, в чём они успели покинуть горящий дом.

В огне сгорели все вещи, нажитые непосильным трудом за многие годы. Необходимы пригодная для использования одежда, подержанная мебель, посуда, одеяла, подушки и многое другое, -- рассказала редакции TagilCity.ru хозяйка сгоревшего дома.

Пожар в Черноисточинске случился ночью 8 февраля.











