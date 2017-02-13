Погорельцам из Черноисточинска под Нижним Тагилом требуется помощь (ФОТО)13 февраля 2017, 17:49Добавить новость
Требуется помощь семье, пострадавшей от пожара в Черноисточинске под Нижним Тагилом.
У погорельцев осталось лишь то, в чём они успели покинуть горящий дом.
В огне сгорели все вещи, нажитые непосильным трудом за многие годы. Необходимы пригодная для использования одежда, подержанная мебель, посуда, одеяла, подушки и многое другое, -- рассказала редакции TagilCity.ru хозяйка сгоревшего дома.
Пожар в Черноисточинске случился ночью 8 февраля.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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