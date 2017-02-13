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Правозащитники попросят президента России освободить Чудновец

13 февраля 2017, 09:55Добавить новость
город,закон,Путин,Свердловская область,активисты,Чудновец,суд,репост

Как сообщают правозащитники, они намерены обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании Чудновец.

Как сообщает «Московский Комсомолец», активисты обращались уже в несколько инстанций, которые неофициально соглашаются, что приговор им непонятен и Чудновец не должна отбывать реальный срок. Однако сделать никто ничего не может.

В моей практике, когда я был в МВД, лица, которые распространяли порнографию детскую, и то получали более мягкие сроки, -- отметил представитель Лиги безопасного Интернета Вячеслав Скусов.


Напомним, Евгения Чудновец была осуждена за репост издевательств над ребенком, так она хотела привлечь внимание общества к проблеме детского насилия.

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