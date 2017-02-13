Смертность впервые за несколько лет превысила рождаемость в Свердловской области в 2016 году

В прошедшем году впервые за последние несколько лет рождаемость в Свердловской области стала ниже показателя смертности, сообщает агентство Регнум. В 2016 году смертность на Среднем Урале составила 60 600 человек, а рождаемость – 59 800 человек. Такие данные предоставила пресс-служба Федерального управления госстатистики. Исходя из этого, естественная убыль составила 759 человек.
В 2016 году также незначительно увеличилась смертность среди детей грудного возраста. Она составила увеличение на 9 малышей в год – с 340 до 349. За аналогичный период число зарегистрированных браков уменьшилось на 5 000. Напомним, такая ситуация за прошедший год наблюдается по всей России.