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Смертность впервые за несколько лет превысила рождаемость в Свердловской области в 2016 году

13 февраля 2017, 17:30Добавить новость
Свердловская область,смертность,рождаемость,брак,статистика,убыль населения,2016
В прошедшем году впервые за последние несколько лет рождаемость в Свердловской области стала ниже показателя смертности, сообщает агентство Регнум. В 2016 году смертность на Среднем Урале составила 60 600 человек, а рождаемость – 59 800 человек. Такие данные предоставила пресс-служба Федерального управления госстатистики. Исходя из этого, естественная убыль составила 759 человек. 

В 2016 году также незначительно увеличилась смертность среди детей грудного возраста. Она составила увеличение на 9 малышей в год – с 340 до 349. За аналогичный период число зарегистрированных браков уменьшилось на 5 000. Напомним, такая ситуация за прошедший год наблюдается по всей России.
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