Торговля алкоголем в России может стать ближе к школам и больницам

Министерство промышленности и торговли России разработало новый законопроект, устанавливающий допустимое расстояние при расположении торговых точек, продающих алкоголь, сообщает газета «Известия». Новая инициатива Российского министерства промышленности и торговли касается торговли спиртными напитками вблизи образовательных и медицинских учреждений. Ведомство предлагает разрешить продажу алкоголя на расстоянии 50 м от соответствующих заведений. При этом дистанция может быть сокращена до 10 м, в зависимости от типа здания.
Чиновники не уверены, что данный проект не вызовет протестов со стороны Минздрава. В настоящее время еще действует запрет на торговлю алкогольными напитками в местах массового скопления людей: вокзалах, аэропортах, спортивных, культурных, военных, образовательных организациях и объектах и прилегающих к ним территориях. Максимальное удаление при этом составляет 1 км.