| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Торговля алкоголем в России может стать ближе к школам и больницам

13 февраля 2017, 18:45Добавить новость
Россия,алкоголь,продажа,школы,больница,министерство промышленности,торговля спиртным
Министерство промышленности и торговли России разработало новый законопроект, устанавливающий допустимое расстояние при расположении торговых точек, продающих алкоголь, сообщает газета «Известия». Новая инициатива Российского министерства промышленности и торговли касается торговли спиртными напитками вблизи образовательных и медицинских учреждений. Ведомство предлагает разрешить продажу алкоголя на расстоянии 50 м от соответствующих заведений. При этом дистанция может быть сокращена до 10 м, в зависимости от типа здания. 

Чиновники не уверены, что данный проект не вызовет протестов со стороны Минздрава. В настоящее время еще действует запрет на торговлю алкогольными напитками в местах массового скопления людей: вокзалах, аэропортах, спортивных, культурных, военных, образовательных организациях и объектах и прилегающих к ним территориях. Максимальное удаление при этом составляет 1 км. 
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Более 4 000 «фунфыриков» с незаконным алкоголем было изъято из торговли в Свердловской области за 2 недели вчера, 09:50
Российское ведомство предложило добавлять в метиловый спирт добавку, делающую невозможной его потребление 6 февраля, 20:50
Приамурье может стать первым регионом России, где будет запрещена торговля алкоголем в ресторанах после 23 часов 30 января, 19:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 53
Подписаться на новости