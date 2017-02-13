| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Volkswagen» и телевизор арестованы в Екатеринбурге в результате налогового рейда (ФОТО)

13 февраля 2017, 16:10Добавить новость
Екатеринбург,налоги,рейд,судебные приставы,арест имущества,УФССП,долг
В Екатеринбурге прошел рейд по взысканию налоговой задолженности. При совместном участии Ленинского районного отдела УФССП Екатеринбурга и представителями Федеральной налоговой службы был произведен обход по квартирам должников, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. В ходе рейда был обнаружен автомобиль марки «Volkswagen Touareg», который скрывал один из должников, сообщая, что никаких задолженностей не имеет. Под давлением фактов мужчина сознался в наличии долга и на машину был наложен арест. Стоит заметить, что автомобиль остался в пользовании должника без права распоряжения. 

У одной из должниц был арестован телевизор в счет уплаты задолженности в размере 30 тыс. руб.

Как сообщает УФССП по Свердловской области, рейды являются действенным инструментом при борьбе с проблемной задолженностью.

Екатеринбург,налоги,рейд,судебные приставы,арест имущества,УФССП,долгЕкатеринбург,налоги,рейд,судебные приставы,арест имущества,УФССП,долг

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Ограничение на выезд за границу можно будет снять в аэропорту «Кольцово» г. Екатеринбурга, оплатив свою задолженность 28 декабря 2016, 16:30
Toyota Land Cruiser 200 был арестован у екатеринбуржца за долги (ФОТО) 17 января, 08:10
Почти 730 миллионов рублей взыскано с алиментщиков Среднего Урала в 2016 году 23 декабря 2016, 13:25

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 38
Подписаться на новости