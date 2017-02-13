«Volkswagen» и телевизор арестованы в Екатеринбурге в результате налогового рейда (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел рейд по взысканию налоговой задолженности. При совместном участии Ленинского районного отдела УФССП Екатеринбурга и представителями Федеральной налоговой службы был произведен обход по квартирам должников, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. В ходе рейда был обнаружен автомобиль марки «Volkswagen Touareg», который скрывал один из должников, сообщая, что никаких задолженностей не имеет. Под давлением фактов мужчина сознался в наличии долга и на машину был наложен арест. Стоит заметить, что автомобиль остался в пользовании должника без права распоряжения.
У одной из должниц был арестован телевизор в счет уплаты задолженности в размере 30 тыс. руб.
Как сообщает УФССП по Свердловской области, рейды являются действенным инструментом при борьбе с проблемной задолженностью.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области