| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Автомобиль Volvo банкрота из Екатеринбурга продадут за бесценок

13 февраля 2017, 17:55Добавить новость
Екатеринбург,Volvo,банкрот,Сиволап,аукцион,бизнесмен,автомобиль,продажа
Автомобиль обанкротившегося бизнесмена Виталия Сиволапа, находящегося в СИЗО, выставлен на продажу по заниженной цене, сообщает «Уралинформбюро». Volvo S80 1998 года выпуска, принадлежащий Сиволапу, будет продан за 90 000 рублей. Причина такой низкой цены неизвестна. В интернете цена подобных автомобилей начинается от 200 000 рублей. По правилам аукциона, имущество стоимостью менее 10 000 рублей продается без проведения торгов. 

Виталий Сиволап обвиняется в покушении на жизнь судебного пристава. Инцидент произошел 5 октября 2016 года: сотруднику ФССП была сброшена на голову бутылка с виски. До сих пор он находится в состоянии комы. 

В июле прошлого года бизнесмен был признан банкротом, поэтому свердловским арбитражем было принято решение о продаже его имущества в рамках процедуры банкротства.
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Типография, расположенная в центре Екатеринбурга, продается за 30 миллионов рублей (ФОТО) 2 августа 2016, 13:25
Спорткар за 13 миллионов рублей заметили жители Екатеринбурга на служебной стоянке областного Заксобрания (ФОТО) 26 июля 2016, 13:45 2
Дорогой внедорожник арестовали у жителя Екатеринбурга за долги банку (ФОТО) 8 февраля, 12:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 17
Подписаться на новости