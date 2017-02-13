Автомобиль Volvo банкрота из Екатеринбурга продадут за бесценок

Автомобиль обанкротившегося бизнесмена Виталия Сиволапа, находящегося в СИЗО, выставлен на продажу по заниженной цене, сообщает «Уралинформбюро». Volvo S80 1998 года выпуска, принадлежащий Сиволапу, будет продан за 90 000 рублей. Причина такой низкой цены неизвестна. В интернете цена подобных автомобилей начинается от 200 000 рублей. По правилам аукциона, имущество стоимостью менее 10 000 рублей продается без проведения торгов.
Виталий Сиволап обвиняется в покушении на жизнь судебного пристава. Инцидент произошел 5 октября 2016 года: сотруднику ФССП была сброшена на голову бутылка с виски. До сих пор он находится в состоянии комы.
В июле прошлого года бизнесмен был признан банкротом, поэтому свердловским арбитражем было принято решение о продаже его имущества в рамках процедуры банкротства.