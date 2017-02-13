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Жильцы дома в Екатеринбурге выходят греться из квартир в подъезд (ВИДЕО)

13 февраля 2017, 08:00Добавить новость
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Жители дома по улице Лучистая в Екатеринбурге не довольны работой своей управляющей компании. По причине бездействия организации, уверены жильцы, в их доме отсутствует утепление.

Жильцы рассказывают, что в кирпичных пространствах образовались дыры, через которые поступает холодный воздух, в квартирах становится влажно и прохладно. Греться обитатели дома выходят в подъезд, пишет Life.ru.

Застройщики, по словам жителей, винят по всем хозяев квартир: якобы те много стирают, гладят, готовят, поэтому и влажно. От влажности образовалась плесень, поэтому пребывание взрослых и особенно детей опасно для здоровья.

Экспертиза, по итогам которой будет произведен ремонт, стоит порядка 500 тысяч рублей. Но жильцам она не по карману, поэтому существовать приходится в нынешних условиях. Добавим, что строительная компания, которая возвела дом – «Форум-групп», является одним из известных застройщиков Екатеринбурга в элит- и бизнесклассе.

 

© TagilCity.ru
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