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Новости Нижнего Тагила

Семье погорельцев с двумя детьми из Балакино под Нижним Тагилом требуется помощь (ФОТО)

13 марта 2017, 17:50Добавить новость
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7 марта в селе Балакино под Нижним Тагилом дотла сгорел дом семьи Бутузовых Светланы и Александра. У Бутузовых растёт трёхлетний ребёнок и спустя два дня после пожара преждевременно родился второй. Семье требуется помощь.
7 марта на улице Октябрьской произошло возгорание. Звонок в Службу спасения поступил в 17:45. Огнём было охвачено 60 квадратных метров. Пожар уничтожил частный дом и все надворные постройки. Предполагаемой причиной является аварийный режим электроприборов, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Отца семейства на момент возгорания не было дома. Беременная женщина вместе с трёхлетним ребёнком успела выскочить через окно. Спасти ничего не удалось.

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Это очень порядочная семья, не так давно они переехали жить в сельскую местность. Если при пожаре в квартире остаются хоть стены, то в деревне не остаётся и этого. Тем и страшны деревенские пожары, -- рассказал один из жителей деревни.

В данный момент Светлана находится в больнице. 9 марта у неё преждевременно родился ребёнок.

Кто имеет возможность помочь деньгами, вещами для взрослых и малышей можно обратиться в администрацию Горноуральского городского округа по адресу Красноармейская 46, -- добавила  Глава Горноуральской территориальной администрации Анна Вячеславовна Коренистова.


В пожаре сгорели и документы. Не смотря на случившееся, семья всё же планирует остаться жить в деревне. Сейчас требуется немало средств на восстановление документов и строительство дома с нуля.  Денежные средства  можно перечислить на личный счёт главы семейства: 4276 8160 3266 7758.

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Дополнительную информацию о помощи можно получить в Горноуральской территориальной администрации по телефонам: 91-23-92, 91-22-02 или в Балакинском Доме культуры: 31-84-73.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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