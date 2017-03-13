Доследственная проверка по факту самоубийства работника на территории НТМК завершена в Нижнем Тагиле

По словам сыщиков, проверялись все версии, в том числе версия о доведении до самоубийства.



Мать погибшего мужчины, напомним, рассказала журналистам TagilCity.ru о том, что сын жаловался на проблемы со зрением и боялся, что его могут уволить из-за них.



Проведённая сыщиками проверка установила, что иные лица не причастны к смерти работника.



Проверка окончена. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Сведений или данных, свидетельствующих о том, что к смерти этого мужчины причастны третьи лица, проверкой не установлено, -- рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил – Пётр Понявин.



Мать умершего мужчины высказала недовольство работой сыщиков. С содержанием предсмертной записки сына её так и не ознакомили.