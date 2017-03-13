| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Доследственная проверка по факту самоубийства работника на территории НТМК завершена в Нижнем Тагиле

13 марта 2017, 18:00Добавить новость
бизнес,Нижний Тагил,работа,суицид,самоубийство,проверка,следственный комитет,доследственная проверка,НТМК,мать
Тело 41-летнего жителя Нижнего Тагила было найдено на территории предприятия 2 декабря. 5 декабря сотрудники следственного комитета рассказали, что по факту смерти начата доследственная проверка.

По словам сыщиков, проверялись все версии, в том числе версия о доведении до самоубийства.

Мать погибшего мужчины, напомним, рассказала журналистам TagilCity.ru о том, что сын жаловался на проблемы со зрением и боялся, что его могут уволить из-за них.

Проведённая сыщиками проверка установила, что иные лица не причастны к смерти работника.
  

Проверка окончена. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Сведений или данных, свидетельствующих о том, что к смерти этого мужчины причастны третьи лица, проверкой не установлено, -- рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил – Пётр Понявин. 


Мать умершего мужчины высказала недовольство работой сыщиков. С содержанием предсмертной записки сына её так и не ознакомили.

 

Сын постоянно жаловался на то, что его гнобили на работе из-за того, что он был вынужден пропускать работу из-за лечения. Да и о том, что было в его предсмертной записке, я так и не узнала. Мне обещали прочитать его предсмертный стих, постоянно переносили разговор, но я так и не знаю, что там было, -- поделилась с журналистами TagilCity.ru мать погибшего мужчины – Людмила Николаевна. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Директор торговой компании и ломбарда в Нижнем Тагиле найден мертвым в своей квартире с признаками самоубийства 28 октября 2016, 18:45 3
«Жаловался на зрение и боялся увольнения»: TagilCity.ru стали известны подробности смерти работника НТМК из Нижнего Тагила 5 декабря 2016, 18:30 3
Смерть педагога в детском лагере под Нижним Тагилом не была криминальной: начата проверка информации о домогательстве к несовершеннолетней 29 сентября 2016, 12:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 249
Подписаться на новости