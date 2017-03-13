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Новости Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила лично встретился с проживающим в руинах выпускником детского дома

13 марта 2017, 11:10Добавить новость
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Встреча выпускника детского дома-школы, после совершеннолетия оказавшегося в разрушенной квартире, и главы города прошла накануне в здании администрации Дзержинского района Нижнего Тагила.

Глава города лично принял молодого человека и выслушал его историю. Напомним, молодой человек (Александр) после детского дома оказался в муниципальном жилье, находящемся в разрушенном состоянии.

В прошлом году Александр записывался на приём к главе города, но так вышло, что на встречу его пригласили только после публикации TagilCity.ru.

В разговоре с мэром молодой человек признал, что ожидает от властей помощи в ремонте муниципальной квартиры, в которой он проживает. На что глава города отметил, что смета на ремонт в настоящее время уже готова.

Мне сказали, что сейчас есть смета на ремонт на 259 тысяч рублей. Я до этого говорил со знающими людьми, они мне сказали – чтобы привести квартиру в порядок нужно как минимум 600 тысяч. 259 тысяч не хватит точно, об этом я сказал мэру, -- рассказал Александр журналистам TagilCity.ru.


Мэр выслушал молодого человека и дал поручение руководителю управления ЖКХ Егору Копысову выполнить муниципальные обязательства.

 

Надо выполнить наши обязательства – сказал мэр Егору Владимировичу Копысову, -- пересказал слова мэра журналистам TagilCity.ru Александр.


Мэр пообещал молодому человеку посетить его жилье лично. Предполагается, что Сергей Носов посетит муниципальную квартиру Александра в течение этой недели.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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