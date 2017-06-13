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Новости Нижнего Тагила

Действующий целую неделю в Нижнем Тагиле режим ЧС отменен: работы по восстановлению продолжаются (ВИДЕО)

13 июня 2017, 17:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле подписано официальное постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации. Вся инженерно-транспортная инфраструктура перешла в штатный режим работы.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов подписал постановление об отмене режима ЧС, действовавшего в городе с 3 по 10 июня 2017 года после урагана.

С 22 часов 10 июня все городские службы начали функционировать в обычном режиме. Основной объем аварийно-восстановительных работ выполнен. В течение недели были задействованы около 1 300 специалистов различных служб и 298 единиц техники.

Кроме этого, добровольно на улицы вышли жители города, представители различных предприятий и организаций, которые активно участвовали в расчистке завалов после ЧП.

В дальнейшем продолжают осуществляться работы по ликвидации последствий урагана до полного их устранения, сообщается на официальном сайте города


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

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