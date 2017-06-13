Марш гражданских активистов и построение патриотических клубов прошли в День России в Екатеринбурге

Так, впервые в городе состоялось торжественное построение участников военно-патриотических клубов. В этом событии приняли участие более 1200 человек. В руках у представителей организаций и казачьих сообществ были флаги России и нашего региона.



Затем в Екатеринбурге прошел марш гражданских активистов, его участники шли в сторону исторического сквера, передает издание ПолитЭксперт.