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Новости Нижнего Тагила

Марш гражданских активистов и построение патриотических клубов прошли в День России в Екатеринбурге

13 июня 2017, 07:15Добавить новость
город,Екатеринбург,отдых,праздник,Россия,Свердловская область,День России
В столице Урала прошло празднование Дня России. Помимо традиционного хорового пения коллективом в полторы тысячи человек, жители Екатеринбурга приняли участие в других мероприятиях.

Так, впервые в городе состоялось торжественное построение участников военно-патриотических клубов. В этом событии приняли участие более 1200 человек. В руках у представителей организаций и казачьих сообществ были флаги России и нашего региона.

Затем в Екатеринбурге прошел марш гражданских активистов, его участники шли в сторону исторического сквера, передает издание ПолитЭксперт.

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