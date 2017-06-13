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Новости Нижнего Тагила

Менеджер по продажам требуется в коллектив ведущего городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru

13 июня 2017, 17:55Добавить новость
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Ведущему городскому порталу Нижнего Тагила TagilCity.ru требуется менеджер по продажам услуг по размещению интернет-рекламы на местном, областном и федеральном уровнях. Размер заработной платы на требуемой должности - от 23 до 70 тысяч рублей.

TagilCity.ru входит в федеральный медиахолдинг 1MediaInvest. 

1MediaInvest - это 12 ведущих региональных СМИ и 3 федеральных издания (Новые известия, Советский спорт, Нефть и Капитал).

Условия работы и обязанности: 
http://www.tagil-rabota.ru/vacancy/44452

 

Новый сотрудник требуется на замену ведущему менеджеру, уходящему в декрет.

 

На данный момент в «Тагил Сити» в отделе продаж работает 6 человек. Но так называемые «теплые» клиенты остаются непроработанными. Наиболее успешного и талантливого кандидата «Тагил Сити» готова рассмотреть для расширения штата. 

Наше подразделение - лидер продаж по холдингу!


Любой компании важно сотрудничать с уверенными, успешными и активными людьми, поэтому в «Тагил Сити» есть определенные требования, предъявляемые к кандидату. 

Итак, 

  • Если переговоры и презентации - Ваш второй язык;
  • У Вас грамотная устная и письменная речь;
  • Вы знаете, как эффективно составить коммерческие предложения; 
  • Знаете, как ответить на любое возражение;
  • Не боитесь плотного графика и загруженности в работе;
  • Не против отправиться в интересные командировки;
  • Готовы выполнять стандарты.
 
Мы ждем именно Вас в нашу успешную и перспективную команду! Наш уютный и современный офис находится в центре города. 

Просьба высылать резюме на электронную почту: personal@tagilcity.ru
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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