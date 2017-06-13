Менеджер по продажам требуется в коллектив ведущего городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru

Ведущему городскому порталу Нижнего Тагила TagilCity.ru требуется менеджер по продажам услуг по размещению интернет-рекламы на местном, областном и федеральном уровнях. Размер заработной платы на требуемой должности - от 23 до 70 тысяч рублей.
TagilCity.ru входит в федеральный медиахолдинг 1MediaInvest.
1MediaInvest - это 12 ведущих региональных СМИ и 3 федеральных издания (Новые известия, Советский спорт, Нефть и Капитал).
Условия работы и обязанности:
http://www.tagil-rabota.ru/vacancy/44452
Новый сотрудник требуется на замену ведущему менеджеру, уходящему в декрет.
На данный момент в «Тагил Сити» в отделе продаж работает 6 человек. Но так называемые «теплые» клиенты остаются непроработанными. Наиболее успешного и талантливого кандидата «Тагил Сити» готова рассмотреть для расширения штата.
Наше подразделение - лидер продаж по холдингу!
Любой компании важно сотрудничать с уверенными, успешными и активными людьми, поэтому в «Тагил Сити» есть определенные требования, предъявляемые к кандидату.
Итак,
- Если переговоры и презентации - Ваш второй язык;
- У Вас грамотная устная и письменная речь;
- Вы знаете, как эффективно составить коммерческие предложения;
- Знаете, как ответить на любое возражение;
- Не боитесь плотного графика и загруженности в работе;
- Не против отправиться в интересные командировки;
- Готовы выполнять стандарты.
Мы ждем именно Вас в нашу успешную и перспективную команду! Наш уютный и современный офис находится в центре города.
Просьба высылать резюме на электронную почту: personal@tagilcity.ru