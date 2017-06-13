Менеджер по продажам требуется в коллектив ведущего городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru

TagilCity.ru входит в федеральный медиахолдинг 1MediaInvest.



1MediaInvest - это 12 ведущих региональных СМИ и 3 федеральных издания (Новые известия, Советский спорт, Нефть и Капитал).





Условия работы и обязанности:

http://www.tagil-rabota.ru/vacancy/44452

Новый сотрудник требуется на замену ведущему менеджеру, уходящему в декрет.

На данный момент в «Тагил Сити» в отделе продаж работает 6 человек. Но так называемые «теплые» клиенты остаются непроработанными. Наиболее успешного и талантливого кандидата «Тагил Сити» готова рассмотреть для расширения штата.





Наше подразделение - лидер продаж по холдингу!



Любой компании важно сотрудничать с уверенными, успешными и активными людьми, поэтому в «Тагил Сити» есть определенные требования, предъявляемые к кандидату.



Итак,



