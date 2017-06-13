Предприниматель в Свердловской области оштрафован за продажу сигарет рядом с детским садом

В Туринском районе Свердловской области прокуратура оштрафовала индивидуального предпринимателя за реализацию табачной продукции рядом с детским садом.

Установлено, что предприниматель нарушал действующее законодательство и продавал сигареты рядом с детским садом. Отметим, что продавать табачную продукцию разрешено на расстоянии не менее 100 метров от детских учреждений.





Прокуратура произвела измерения и установила, что расстояние между магазином и ДОУ составило 48 кв. м.





Предприниматель оштрафован на 5 тыс. руб., сообщает надзорное ведомство.