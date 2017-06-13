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Новости Нижнего Тагила

Самый большой российский флаг развернули в Москве на Поклонной горе (ФОТО)

13 июня 2017, 13:30Добавить новость
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В праздничном флешмобе участвовали сотни молодых людей.

В Москве на Поклонной горе прошла патриотическая флешмоб-акция «Символ России». Собравшиеся на горе студенты и школьники развернули самый большой флаг России.

 

Размеры государственного флага составляют 26,46 х 39,69 метров. А его площадь равна 1051 кв. метрам, сообщает информагенство «ТАСС».

 

Также все собравшиеся на горе участники флешмоба исполнили гимн России под аккомпанемент духового оркестра.

 

В дополнение ко всему в день проведения акции посещение выставок и экспозиций Центрального музея ВОВ стало бесплатным.

 

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ФОТО: ИА «ТАСС»
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