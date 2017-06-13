| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Вор в медицинской маске украл велосипед из подъезда в Екатеринбурге (ВИДЕО)

13 июня 2017, 07:30Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,кража,нарушение,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,транспорт,велосипед
В Екатеринбурге днем 10 июня в одном из домов по улице Софьи Перовской был украден велосипед. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Хозяин пропажи рассказал E1.ru, что перед инцидентом, у подъезда некоторое время стоял мужчина в маске. Это происходило около 15 часов. Перед этим владелец двухколесного транспортного средства оставил велосипед пристегнутым к трубе и ушел в квартиру. 

Вор дождался, пока гость позвонил в домофон, и вошел вслед за ним. Консерж, пишет E1.ru, не остановила незнакомца. Молодой мужчина снял маску в лифте, но, увидев камеру, вновь скрыл лицо. 

 

Затем молодой человек поднялся на нужный этаж, отцепил каким-то образом велосипед, вывез на улицу и уехал в сторону железной дороги.

Владелец велосипеда обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, полицейские делают всё возможное, чтобы установить вора, однако до сих пор никакой информации нет, рассказал хозяин транспортного средства.

 

Фото и видео: E1.ru
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Екатеринбуржец совершил угон автомобиля, когда владелица «Лады Калины» остановилась на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО) 23 января, 17:55
Двое тагильчан совершили хищение радиаторных батарей из производственного цеха на сумму более 500 000 рублей 8 июня, 17:20 1
Психически больной житель Невьянского района совершил 2 убийства и покушался на жизнь 7 человек 8 июня, 13:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 73
Подписаться на новости