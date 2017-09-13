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Новости Нижнего Тагила

Фонд «Живи, малыш» разглашал имена и адреса жертвователей: Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фонда (ФОТО)

13 сентября 2017, 19:25Добавить новость
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На странице сайта фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила публиковал отчеты с персональными данными жертвователей. Любой человек мог увидеть суммы пожертвований, имена и адреса прописки людей, кто делал взносы в благотворительность. В связи с этим Роскомнадзор провел проверку и, усмотрев нарушение, ограничил доступ к сайту фонда Егора Бычкова.

Нарушение заметила тагильчанка при просмотре страницы сайта фонда. Увиденное ее очень напугало и женщина решила выяснить вопрос о законности предоставленной информации.

 

В разделе «отчеты» фонд публикует информацию о поступлении средств. Там же они выкладывают банковские выписки. Я зашла в одну из вкладок и обомлела: можно не только увидеть фамилию и имя жертвователя, но и полный адрес. Люди разные суммы жертвуют: ладно, если 100 рублей. А вот пожертвовала я, например, 100 000 рублей, кто-то заходит на страницу и видит мой адрес. Жертвуя деньги, я не рассчитываю, что кто-то будет знать как меня зовут, и где я живу, -- рассказала жительница Нижнего Тагила Ирина.

 

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Скриншот файлов, которые любой пользователь мог скачать с сайта, 25 августа, 2017 г.

За разъяснениями по правомерности освещения подобной информации редакция TagilCity.ru обратилась в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому Федеральному округу. Роскомнадзор подтвердил нарушение в работе фонда 

«Живи, малыш».

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, -- пояснили в Управлении Роскомнадзора АО Уральскому федеральному округу. 

 

Согласно закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ СМИ, к своим ежегодным отчетам.

 

Одно дело – мы имеем право просматривать отчеты самого фонда – сколько привлекли, сколько и куда ушло. Либо данные тех людей, которые дали документально свое разрешение на обработку персональных данных. Например, те, кому нужна помощь и они заключили договор с фондом. Но указывать адреса людей, обладающих финансовой возможностью помогать кому-то - опасно, -- рассуждает тагильчанка.

 

Лица, виновные в нарушении закона «О персональных данных», по информации Роскомнадзора, несут ответственность. За нарушение закона «О персональных данных» должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

 

Согласно ст.24 Федерального закона «О персональных данных» лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством РФ ответственность, -- проинформировал заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по УРФО Александр Ермаков.

 

Доступ к информации о персональных данных жертвователей, размещенной на сайте «Живи, малыш» ограничен.

 

Дополнительно сообщаем, что доступ к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ограничен, -- предоставил информацию Александр Ермаков.

 

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Скриншот страницы «Отчеты», 13 сентября, 2017 г.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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