Хлеб пропал с прилавков магазинов в Богдановиче (ФОТО)

Во всех магазинах города Богданович закончился хлеб. Местные жители предполагают, что на городском хлебозаводе началась забастовка. Хлебобулочные изделия в магазины привозят из соседних городов – Режа и Каменска-Уральского, но объема поставок всем горожанам не хватает, пишет URA.RU,





Одна из местных жительниц сфотографировала объявление на одном из магазинов города. В нем администрация магазина приносит свои извинения за отсутствие хлеба на прилавках и предупреждает, что его появление не предвидится с 7 по 14 сентября.





На производстве говорят, что с 14 сентября работа Богдановичского хлебокомбината будет приостановлена. Предприятие готовится к вынужденному ремонту. Предполагается, что поставок хлеба не будет около 2 недель, однако точная информация пока не известна.





Фото: URA.RU



