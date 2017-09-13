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Новости Нижнего Тагила

Хлеб пропал с прилавков магазинов в Богдановиче (ФОТО)

13 сентября 2017, 18:00Добавить новость
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Жители Богдановича не могут купить хлеб в магазинах. Местные жители говорят о забастовке работников хлебозавода.

Во всех магазинах города Богданович закончился хлеб. Местные жители предполагают, что на городском хлебозаводе началась забастовка. Хлебобулочные изделия в магазины привозят из соседних городов – Режа и Каменска-Уральского, но объема поставок всем горожанам не хватает, пишет URA.RU

Одна из местных жительниц сфотографировала объявление на одном из магазинов города. В нем администрация магазина приносит свои извинения за отсутствие хлеба на прилавках и предупреждает, что его появление не предвидится с 7 по 14 сентября.

На производстве говорят, что с 14 сентября работа Богдановичского хлебокомбината будет приостановлена. Предприятие готовится к вынужденному ремонту. Предполагается, что поставок хлеба не будет около 2 недель, однако точная информация пока не известна.

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Фото: URA.RU

 
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