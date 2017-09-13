«Матильда» Алексея Учителя пройдет во всех кинотеатрах Нижнего Тагила

Кинотеатры Нижнего Тагила покажут «Матильду» Алексея Учителя зрителям с 26 октября. Несмотря на широкий резонанс вокруг картины и отказ ряда сетей кинотеатров от проката фильма, тагильчане смогут посмотреть фильм «Матильда» на большом экране.

Кинокартину о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской покажут в кинотеатре «Родина 3D». Этой информацией поделилась администратор кинотеатра.

Картина будет у нас в прокате. Да, мы покажем, -- рассказала администратор.

В КРЦ «Россия» сообщили, что фильм «Матильда» уже получил прокатное удостоверение министерства культуры РФ и значит в прокате будет в любом случае.

Пока в анонсе картины «Матильда» нет. Но прокатное удостоверение он получил, и, следовательно, будет представлен к показу в нашем кинотеатре. Ближе к октябрю информация о датах проката будет более точной, -- рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы КРЦ «Россия» Александр.

В кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле точной информацией о прокате пока не владеют, поэтому от комментариев отказались.

Напомним, картина российского режиссера Алексея Учителя вызвала общественный резонанс еще в середине съемок. В частности, против «Матильды» выступает депутат государственной думы Наталья Поклонская.

Противоречивая ситуация обострилась после пожара в ККТ «Космос» в Екатеринбурге и сгоревших автомобилях рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя. Некоторые российские сети кинотеатров отказались от проката картины, ссылаясь на опасения за безопасность зрителей.

Что касается общественных волнений и безопасности зрителей – вопрос об этом остро не стоит, -- поделился руководитель отдела маркетинга и рекламы КРЦ «Россия».

Заметим, Владивосток стал первым городом в России, где прошел кинопоказ «Матильды» в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого».