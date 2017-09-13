Противники показа «Матильды» грозят поджечь кинотеатр в Екатеринбурге (ФОТО)

«Матильда».

Кинотеатр «Континент Cinema» в Екатеринбурге получает угрожающие письма с требованиями снять с проката фильм Алексея Учителя «Матильда». В противном случае православные активисты угрожают поджогом здания.



Отправителем письма указана организация «Христианское государство – Святая Русь».

Если завтра начнется показ «Матильды», кинотеатры будут гореть. Могут также пострадать люди. Эти действия начнутся от безысходности от тех, кто настолько любит Бога и свой народ, что готов идти за них хоть в тюрьму, хоть на смерть, -- сообщает текст письма.



Письмо с угрозами было направлено в правоохранительные органы. Администрация кинотеатра заявила, что фильм будет показан, пишет Rupolit.



Напомним, в Нижнем Тагиле фильм «Матильда» пройдет во всех кинотеатрах с 26 октября.





Фото: Rupolit