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Новости Нижнего Тагила

Сын участника ВОВ получил соцвыплату по решению суда в Нижнем Тагиле

13 сентября 2017, 14:35Добавить новость
Нижний Тагил,защита прав,пенсионер,Великая отечественная война,партизан,суд,иск,прокуратура,соцвыплаты

Нижнетагильская прокуратура добилась в суде защиты прав сына участника Великой Отечественной войны.

Отец мужчины был убит немцами в Крыму в 1941-ом году. После чего все семья была депортирована в Молотовскую область. Спустя много лет, пенсионер, ныне живущий в Нижнем Тагиле, добился реабилитации.

 

Так как у тагильчанина отец погиб во время ВОВ, по законам уральского региона мужчина имел право на получение единовременной соцвыплаты. Однако в управлении соцполитики Нижнего Тагила и Пригородного района ему в этом отказали. Пенсионер обратился за помощью к прокурору.

 

Прокуратурой был направлен иск в суд о установлении факта родственных отношений мужчины с участником ВОВ. Жилищные права пенсионера были защищены, а требования прокуроров удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры г. Нижнего Тагила.

 

 
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