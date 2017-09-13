Сын участника ВОВ получил соцвыплату по решению суда в Нижнем Тагиле

Нижнетагильская прокуратура добилась в суде защиты прав сына участника Великой Отечественной войны.

Отец мужчины был убит немцами в Крыму в 1941-ом году. После чего все семья была депортирована в Молотовскую область. Спустя много лет, пенсионер, ныне живущий в Нижнем Тагиле, добился реабилитации.

Так как у тагильчанина отец погиб во время ВОВ, по законам уральского региона мужчина имел право на получение единовременной соцвыплаты. Однако в управлении соцполитики Нижнего Тагила и Пригородного района ему в этом отказали. Пенсионер обратился за помощью к прокурору.

Прокуратурой был направлен иск в суд о установлении факта родственных отношений мужчины с участником ВОВ. Жилищные права пенсионера были защищены, а требования прокуроров удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры г. Нижнего Тагила.