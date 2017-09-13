Юные спортсмены в Екатеринбурге вынуждены жить в приготовленном под снос здании

Ученики екатеринбургского училища олимпийского резерва №1 просят родителей забрать их домой.

Дети жалуются на невыносимые условия пребывания. Сообщается, что они были переселены из училища, которое ранее находилось в Верхней Пышме. Его реорганизовали, а ребят обещали расселить в трехзвездочной гостинице в Екатеринбурге. На деле их расселили в старое женское общежитие.





Как пишет Ура.ру, руководство училища сообщило родителям, что делать ремонт в здании не намерено, так как оно подготовлено под снос. Им предложили либо снять для детей квартиру, либо завершить спортивную карьеру. Родителям пришлось делать ремонт за свой счет. Однако от этого условия жизни юных спортсменов не сильно улучшились, а снимать квартиру в Екатеринбурге для многих семей – непосильная ноша.





Помимо прочего, детям не предоставили транспорт до места тренировок. Спортсмены вынуждены добираться за свой счет.