Внук-инвалид остался без опеки после смерти 83-летней старушки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

У погибшей остался внук Алексей, инвалид 2 группы, который теперь тяжело переживает смерть любимой бабушки. Он не знает, что его ждёт дальше. Отправят ли его родственники в пансионат или психиатрическую больницу?

О том, что со смертью старушки без опеки остался её внук-инвалид, журналистам TagilCity.ru сообщили обеспокоенные местные жители.

Погибшая бабуля была опекуном внука-инвалида. Непонятно, что теперь с ним будет? Они и при ней то пил, то его местные алкаши били, как он теперь без неё? -- написала в редакцию TagilCity.ru жительница двора.



Обеспокоенность о судьбе мужчины разделяют и другие жители квартала, опрошенные при поиске квартиры, где он проживает.

Лично я пьяным его не видела. С виду обычный мужчина. Тихий, точно не из буйных. Но вот бабушка его была со странностями. То посылала всех матом, то предлагала кому-то опеку над внуком оформить. И что она вообще впотьмах делала на дороге? -- обратилась к журналистам TagilCity.ru жительница соседнего подъезда, знакомая с погибшей и её внуком лично.

На этот вопрос ответил сам мужчина-инвалид, которого зовут Алексей.

За куревом пошла, да за едой. Я, блин, тоже… Нет бы самому сходить. Очень переживаю сейчас, -- поделился мужчина с журналистами TagilCity.ru.

Фото: дом, где бабушка проживала с подопечным внуком, 12 сентября, 2017 г.



Что с ним будет далее - Алексей не знает. Конечно, он очень обеспокоен и своей судьбой.

Я инвалид первой группы или второй. Мне 36 лет. Мой диагноз врачи сами не знают, но опекун у меня должен быть. А я теперь совсем один остался. С бабушкой жил, потому что у другой родни свои проблемы - свои семьи, дети. Не знаю, куда меня теперь - на 25-ый квартал или в пансионат, -- рассказал Алексей.



Судьба Алексея оказалась в руках дальней родственницы - жены двоюродного брата.

С соц. службами должна связаться родственница - жена брата двоюродного. Она же взяла на себя похороны бабушки. Но пока ко мне никто не приходил. Вы первые, -- рассказал Алексей журналистам TagilCity.ru.



Тем временем, полиция Нижнего Тагила объявила о розыске свидетелей ДТП, в котором погибла бабушка Алексея.