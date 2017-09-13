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Новости Нижнего Тагила

Внук-инвалид остался без опеки после смерти 83-летней старушки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 сентября 2017, 19:10Добавить новость
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11 сентября 83-летняя пенсионерка погибла на дороге на улице Верхняя Черепанова под колёсами «ГАЗели»У погибшей остался внук Алексей, инвалид 2 группы, который теперь тяжело переживает смерть любимой бабушки. Он не знает, что его ждёт дальше. Отправят ли его родственники в пансионат или психиатрическую больницу?

О том, что со смертью старушки без опеки остался её внук-инвалид, журналистам TagilCity.ru сообщили обеспокоенные местные жители. 

 

Погибшая бабуля была опекуном внука-инвалида. Непонятно, что теперь с ним будет? Они и при ней то пил, то его местные алкаши били, как он теперь без неё? -- написала в редакцию TagilCity.ru жительница двора. 


Обеспокоенность о судьбе мужчины разделяют и другие жители квартала, опрошенные при поиске квартиры, где он проживает.

 

Лично я пьяным его не видела. С виду обычный мужчина. Тихий, точно не из буйных. Но вот бабушка его была со странностями. То посылала всех матом, то предлагала кому-то опеку над внуком оформить. И что она вообще впотьмах делала на дороге? -- обратилась к журналистам TagilCity.ru жительница соседнего подъезда, знакомая с погибшей и её внуком лично. 

 

На этот вопрос ответил сам мужчина-инвалид, которого зовут Алексей.

 

За куревом пошла, да за едой. Я, блин, тоже… Нет бы самому сходить. Очень переживаю сейчас, -- поделился мужчина с журналистами TagilCity.ru. 

 

Нижний Тагил,инвалид,смерть,болезнь,психическое заболевание,опекунство,пенсионерка,Выя,родственники,пансионат,внук,бабушка

Фото: дом, где бабушка проживала с подопечным внуком, 12 сентября, 2017 г.


Что с ним будет далее - Алексей не знает. Конечно, он очень обеспокоен и своей судьбой.

 

Я инвалид первой группы или второй. Мне 36 лет. Мой диагноз врачи сами не знают, но опекун у меня должен быть. А я теперь совсем один остался. С бабушкой жил, потому что у другой родни свои проблемы - свои семьи, дети. Не знаю, куда меня теперь - на 25-ый квартал или в пансионат, -- рассказал Алексей. 


Судьба Алексея оказалась в руках дальней родственницы - жены двоюродного брата.

 

С соц. службами должна связаться родственница - жена брата двоюродного. Она же взяла на себя похороны бабушки. Но пока ко мне никто не приходил. Вы первые, -- рассказал Алексей журналистам TagilCity.ru. 


Тем временем, полиция Нижнего Тагила объявила о розыске свидетелей ДТП, в котором погибла бабушка Алексея.

 

Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам происшествия, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса д. 49, кабинет 30 или по телефону: (3435) 97-66-88, 97-61-46, -- сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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