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Управляющая компания Екатеринбурга должна отремонтировать лифты по решению суда

14 февраля 2017, 11:45Добавить новость
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В Екатеринбурге прокуратура обязала в судебном порядке управляющую компанию привести лифты в многоквартирных домах по нескольким адресам в надлежащее для безопасной эксплуатации состояние.
«Управляющая компания «Верх-Исетская» должна привести в надлежащее состояние лифты по нескольким адресам, сообщает пресс-служба ведомства. Однако, как пишет прокуратура города Екатеринбурга, ответчик не согласен с решением суда и пытался его обжаловать. Суд не изменил предыдущего решения. Судебный акт вступил в законную силу, в нем определены сроки для устранения недочетов в состоянии лифтового оборудования.
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