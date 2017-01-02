Управляющая компания Екатеринбурга должна отремонтировать лифты по решению суда

В Екатеринбурге прокуратура обязала в судебном порядке управляющую компанию привести лифты в многоквартирных домах по нескольким адресам в надлежащее для безопасной эксплуатации состояние.
«Управляющая компания «Верх-Исетская» должна привести в надлежащее состояние лифты по нескольким адресам, сообщает пресс-служба ведомства. Однако, как пишет прокуратура города Екатеринбурга, ответчик не согласен с решением суда и пытался его обжаловать. Суд не изменил предыдущего решения. Судебный акт вступил в законную силу, в нем определены сроки для устранения недочетов в состоянии лифтового оборудования.