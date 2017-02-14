Книга-путеводитель по Чусовой вышла в феврале

Автор путеводителя изучил историю реки, сам неоднократно сплавлялся и посетил все места, описанные в издании. В книге приводятся цитаты писателей, очевидцев, путешественников. Данное издание напечатано в рамках проекта «Ураловед».



Чусовая – удивительная река с красивыми берегами и богатой историей. И наверняка у каждого человека, побывавшего на Чусовой, она навсегда останется в сердце. Разнообразные достопримечательности – словно бусины, нанизанные на извилистую нитку реки. Вот о них и идет речь в книге. Рассказывается и о знаменитых сплавах барок. На ее страницах я постарался собрать все самое интересное. Данная книга – своего рода ключ к реке Чусовой, позволяющий лучше ее узнать. Позади многие месяцы работы и серия экспедиций. Буду искренне рад, если книга придется по душе читателям , – рассказал автор книги Павел Распопов.