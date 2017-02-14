| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ловец покемонов из Екатеринбурга был отправлен под домашний арест

14 февраля 2017, 09:00Добавить новость
город,закон,интернет,нарушение,Россия,Свердловская область,суд,экстремизм,покемон
Ловец покемонов Руслан Соколовский, который находился в СИЗО за высказывания в роликах на YouTube, был отправлен под домашний арест. 

О таком решении сообщила пресс-служба областного суда Свердловской области. Известно, что с официальной просьбой об изменении меры пресечения обратился следователь.

Сообщается, что Соколовский пробудет дома до первого дня весны.

Напомним, некоторое время назад было решено, что семья Соколовского как политзаключенного получит 150 рублей компенсации. Добавим, что ловец покемонов содержал больную онкологией мать.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Блоггер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, арестован на 2 месяца (ФОТО, ВИДЕО) 5 сентября 2016, 09:00 4
Семья политзаключенного «ловца покемонов» из Екатеринбурга получит 150 тысяч рублей 1 февраля, 08:20 8
Ловца покемонов в Храме-на-Крови из Екатеринбурга снова поместили в СИЗО (ФОТО, ВИДЕО) 29 октября 2016, 09:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 101
Подписаться на новости