Ловец покемонов из Екатеринбурга был отправлен под домашний арест

О таком решении сообщила пресс-служба областного суда Свердловской области. Известно, что с официальной просьбой об изменении меры пресечения обратился следователь.



Сообщается, что Соколовский пробудет дома до первого дня весны.



Напомним, некоторое время назад было решено, что семья Соколовского как политзаключенного получит 150 рублей компенсации. Добавим, что ловец покемонов содержал больную онкологией мать.