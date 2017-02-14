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Люцифер, Луна и Радость: екатеринбуржцы всё чаще меняют свои имена на необычные

14 февраля 2017, 12:55Добавить новость
Свердловская область,Екатеринбург,редкие имена,ЗАГС,смена имени,фамилия,Люцифер
Жители Екатеринбурга стали чаще менять имена. По данным РИА «Новости», имена и фамилии екатеринбуржцы поменяли в прошлом году более 2000 раз.
В 2016 году у нас зарегистрировано 2300 актов об изменении имени и фамилии, основные причины этого — желание граждан взять добрачную фамилию, фамилию матери или отца, бабушки или дедушки, один случай связан с крещением. Также есть случаи, связанные с выбором творческого псевдонима. Не обошлось и без курьезных, например Иван стал Тамерланом, Ренат — Люцифером. Обычно одного года хватает на такую забаву, часто граждане потом возвращают свое прежние имена, -- заметила начальник управления ЗАГС региона.

Также отмечена частая смена фамилий на Красивая, Необычная, Счастливая и им подобных.
Среди имен новорожденным отмечены необычные: Радость, Луна, Ландыш, Элтон, Ассоль.

 
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