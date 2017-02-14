Люцифер, Луна и Радость: екатеринбуржцы всё чаще меняют свои имена на необычные

В 2016 году у нас зарегистрировано 2300 актов об изменении имени и фамилии, основные причины этого — желание граждан взять добрачную фамилию, фамилию матери или отца, бабушки или дедушки, один случай связан с крещением. Также есть случаи, связанные с выбором творческого псевдонима. Не обошлось и без курьезных, например Иван стал Тамерланом, Ренат — Люцифером. Обычно одного года хватает на такую забаву, часто граждане потом возвращают свое прежние имена, -- заметила начальник управления ЗАГС региона.

