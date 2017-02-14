Пайщики жилого комплекса «Западный» обмануты на 40 миллионов

Полиция Екатеринбурга обращается к пайщикам, пострадавшим от действий подрядчика строительства жилого комплекса «Западный», об этом сообщает «Уралинформбюро». УМВД Екатеринбурга расследует уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении директора строительной компании, являющейся генеральным подрядчиком возведения ЖК «Западный».
В начале строительства подрядчик продал гражданам будущее жилье, собрав с них общую сумму в размере 40 млн рублей. Обещанные дома построены не были, компания в 2015 году прекратила свое существование. Было возбуждено уголовное дело.
Всех обманутых пайщиков полиция просит обращаться по телефонам:
(343) 294-14-91 (следственная часть);
+7912 650-10 84 (уголовный розыск);
(343) 294 14 94 (дежурная часть).
Фото: официальный сайт ЖК «Западный»