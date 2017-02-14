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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура запретила выселять многодетную семью из Нижнего Тагила из квартиры по социальному найму

14 февраля 2017, 15:40Добавить новость
жилье,квартира,мать,ребенок,прокуратура,Нижний Тагил,Дзержинский район
Прокуратуре Нижнего Тагила удалось добиться отмены решения о незаконном выселении семьи, имеющих несовершеннолетних детей. До 2004 года тагильчанка со своими детьми проживала в жилом доме на условиях договора социального найма. После дом был признан ветхим и снесен. Женщине и ее несовершеннолетним детям была предоставлена квартира в одном из домов города в соответствии со срочным договором аренды. 

В 2016 году срок договора истек, и тагильчанке было предложено освободить квартиру, выехав из нее вместе с детьми. 

Прокуратура Дзержинского района выступила в защиту прав жительницы Нижнего Тагила. В соответствии с жилищным законодательством, женщине при выселении из ветхого жилья должно было быть предоставлено жилье по договору социального найма. Администрация города этого не сделала. 

В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура предъявила администрации требование о заключении социального договора. Требование было полностью удовлетворено: семья осталась проживать в квартире.
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