Прокуратура запретила выселять многодетную семью из Нижнего Тагила из квартиры по социальному найму

До 2004 года тагильчанка со своими детьми проживала в жилом доме на условиях договора социального найма. После дом был признан ветхим и снесен. Женщине и ее несовершеннолетним детям была предоставлена квартира в одном из домов города в соответствии со срочным договором аренды.





В 2016 году срок договора истек, и тагильчанке было предложено освободить квартиру, выехав из нее вместе с детьми.



Прокуратура Дзержинского района выступила в защиту прав жительницы Нижнего Тагила. В соответствии с жилищным законодательством, женщине при выселении из ветхого жилья должно было быть предоставлено жилье по договору социального найма. Администрация города этого не сделала.



В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура предъявила администрации требование о заключении социального договора. Требование было полностью удовлетворено: семья осталась проживать в квартире.