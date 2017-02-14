Российские республики Тыва, Чечня и Ингушетия стали лидерами по рождаемости в 2016 году

Список лидеров-регионов по рождаемости в России возглавили 3 республики: Чечня, Ингушетия, Тыва, сообщает газета «Известия». По данным ведомственной статистики и открытых источников, по рождаемости в России лидируют Ингушетия, Тыва и Чечня. Последними в списке рождаемости стали Магаданская, Псковская и Ленинградская области. Автором исследований являются «Трезвая Россия» и аналитический центр Общественной палаты РФ.
По сумме баллов рождаемость в Тыве составила 41, 95 балла – это самый высокий показатель в России. Чечня набрала 41,88, Ингушетия – 37,3, Дагестан – 36,85 балла. Для сравнения: в Ленинградской области – 24,33, Псковской и Магаданской областях – по 25 баллов.
При определении коэффициента учитывались 5 различных критериев, в том числе, социальные, финансовые и другие факторы.