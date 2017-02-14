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Новости Нижнего Тагила

Российские республики Тыва, Чечня и Ингушетия стали лидерами по рождаемости в 2016 году

14 февраля 2017, 13:30Добавить новость
Россия,рождаемость,Тыва,Ингушетия,Чечня,Ленинградская область,псковская область,Магаданская область,статистика
Список лидеров-регионов по рождаемости в России возглавили 3 республики: Чечня, Ингушетия, Тыва, сообщает газета «Известия». По данным ведомственной статистики и открытых источников, по рождаемости в России лидируют Ингушетия, Тыва и Чечня. Последними в списке рождаемости стали Магаданская, Псковская и Ленинградская области. Автором исследований являются «Трезвая Россия» и аналитический центр Общественной палаты РФ. 

По сумме баллов рождаемость в Тыве составила 41, 95 балла – это самый высокий показатель в России. Чечня набрала 41,88, Ингушетия – 37,3, Дагестан – 36,85 балла. Для сравнения: в Ленинградской области – 24,33, Псковской и Магаданской областях – по 25 баллов. 

При определении коэффициента учитывались 5 различных критериев, в том числе, социальные, финансовые и другие факторы.
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