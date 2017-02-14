Совладелец «Советского спорта» поделился планами издания на ближайшее будущее

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Сергей Колушев отметил, что многие печатные издания уходят с рынка и перестают приносить прибыль. А культовые издания, каким является «Советский спорт», продолжает покупаться любителями спорта.



В связи с развитием рынка издание не планирует в ближайшее время менять название «Советский», об этом сообщил совладелец. Также он сообщил о введении платной подписки на для пользователей некоторых сервисов издания.



Кроме того, до конца года появятся полноценные региональные проекты для Уральского и Центрального федеральных округов. В работу с ними будут привлечены владельцы местных спортивных клубов.