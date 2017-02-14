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Новости Нижнего Тагила

Совладелец «Советского спорта» поделился планами издания на ближайшее будущее

14 февраля 2017, 18:55Добавить новость
Советский спорт,Россия,спорт,Сергей Колушев,газета,прибыль,рынок
Сергей Колушев, являющийся совладельцем «Советского спорта», рассказал об изменениях, которые ждут старейшую российскую газету о спорте, об этом сообщает RNS. Он рассказал о том, что газета была приобретена в 2016 году не только исходя из эмоциональных соображений, но и с учётом финансового прогноза. Сергей Колушев отметил, что многие печатные издания уходят с рынка и перестают приносить прибыль. А культовые издания, каким является «Советский спорт», продолжает покупаться любителями спорта. 

В связи с развитием рынка издание не планирует в ближайшее время менять название «Советский», об этом сообщил совладелец. Также он сообщил о введении платной подписки на для пользователей некоторых сервисов издания. 

Кроме того, до конца года появятся полноценные региональные проекты для Уральского и Центрального федеральных округов. В работу с ними будут привлечены владельцы местных спортивных клубов.
© TagilCity.ru
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