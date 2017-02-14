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Новости Нижнего Тагила

ГИБДД Нижнего Тагила три дня будет ловить нарушителей в рамках рейда

14 февраля 2017, 17:10Добавить новость
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В течение 3-х дней, с 15 по 17 февраля, в Нижнем Тагиле пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает отдел пропаганды ГИБДД города. С целью профилактики ДТП и безопасности пешеходов на переходах в Нижнем Тагиле пройдет рейдовое мероприятие «Безопасная дорога». 

Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам: чтобы быть заметными на дороге, необходимо иметь на одежде или аксессуарах светоотражающие элементы. 

Водителям напоминают: при пересечении пешеходных переходов необходимо соблюдать безопасный скоростной режим во избежание инцидентов на дороге. При перевозке детей до 12 лет в автомобиле следует применять удерживающие устройства и ремни безопасности.
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