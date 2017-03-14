| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Администрация Серова предлагает владельцам квартир в доме с «фекальным сталагмитом» альтернативное жилье хуже нынешнего

14 марта 2017, 10:35Добавить новость
Свердловская область,Серов,аварийное жилье,фекалии,город,общежитие,аварийное состояние,расселение
13 марта в Серове жителям дома, который прославился на всю страну «фекальным сталагмитом», начали предлагать жилье для расселения, но как оказалось, оно еще хуже нынешнего, пишет «Глобус». Как сообщает одна из расселенцев Вера Якимова, ей дали ключи от двух адресов, на которые пенсионерка должна была поехать самостоятельно и посмотреть жилье.
 
По первому адресу оказался полуразвалившийся деревянный дом, в котором в каждой комнате груды мусора, отсутствуют блага цивилизации и неисправное печное отопление.
 
Второй адрес оказался общежитием, где пенсионерке предложили значительно меньшую площадь, чем та, на которой она проживает сейчас. 
 
Как сообщили пожилой женщине в администрации города, ей предложат еще один адрес, если он ей не подойдет, то она должна будет подписать отказную и остаться в прежнем жилье.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Фекальные сталагмиты стали причиной возбуждения административного дела в Серове 3 марта, 12:20
Ледяная глыба из фекалий образовалась в аварийном общежитии в Серове (ФОТО, ВИДЕО) 4 февраля, 13:00
Новый сталагмит из фекалий образовался в общежитии Серова (ФОТО) 10 февраля, 08:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 121
Подписаться на новости