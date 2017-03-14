| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев проконтролирует доведение уровня зарплат медиков до 200% от средней зарплаты по региону

14 марта 2017, 11:15Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,Евгений Куйвашев,здравоохранение,медики,врачи,зарплата
Евгений Куйвашев поручил чиновникам Свердловской области довести уровень зарплат медиков, в соответствии с указом Владимира Путина, до 200% от средней зарплаты по региону. Как пишет «Правда УРФО», губернатор заметил, что данный вопрос им будет постоянно контролироваться, так как частые жалобы медиков на низкую зарплату – тревожный сигнал.
 
Также было отмечено, что работа по повышению зарплат бюджетникам уже ведется, во многих муниципалитетах уровень зарплаты для медперсонала достиг 190%, но нужно добиваться лучших результатов и не прекращать повышение. Для этого чиновники должны изыскать резервы и доложить о результатах губернатору.

Напомним, ранее стало известно, что врачи одной из свердловских больниц за свой счет покупают лекарства для пациентов.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
6 раз врачи Екатеринбурга возвращали к жизни пожилую пациентку после инфаркта, который она получила из-за потопа в квартире (ФОТО) 6 февраля, 15:00
Члены регионального правительства получили прибавку к зарплате: об этом подписал указ губернатор Свердловской области 25 ноября 2016, 16:40 2
Окружное совещание по профилактике ВИЧ на территории УрФО пройдет в Екатеринбурге: проведет его глава Роспотребнадзора 21 ноября 2016, 11:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 18
Подписаться на новости