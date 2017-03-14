Евгений Куйвашев проконтролирует доведение уровня зарплат медиков до 200% от средней зарплаты по региону

Евгений Куйвашев поручил чиновникам Свердловской области довести уровень зарплат медиков, в соответствии с указом Владимира Путина, до 200% от средней зарплаты по региону. Как пишет «Правда УРФО», губернатор заметил, что данный вопрос им будет постоянно контролироваться, так как частые жалобы медиков на низкую зарплату – тревожный сигнал.
Также было отмечено, что работа по повышению зарплат бюджетникам уже ведется, во многих муниципалитетах уровень зарплаты для медперсонала достиг 190%, но нужно добиваться лучших результатов и не прекращать повышение. Для этого чиновники должны изыскать резервы и доложить о результатах губернатору.
Напомним, ранее стало известно, что врачи одной из свердловских больниц за свой счет покупают лекарства для пациентов.