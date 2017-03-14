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Российская певица Юлия Самойлова не боится ехать в Украину на «Евровидение – 2017»

14 марта 2017, 14:40Добавить новость
Россия,Украина,конкурс,Евровидение,певица,вокал,политика
Участница конкурса «Евровидение-2017» от России Юлия Самойлова заявила, что не интересуется политическими проблемами, об этом сообщила газета «Известия». На Евровидении в мае 2017 года нашу страну будет представлять в Киеве певица из Ухты Юлия Самойлова. В детстве ей неудачно поставили прививку от полиомиелита, и она стала инвалидом. Юлия может передвигаться только на коляске. 

Российская певица, комментируя предстоящую поездку в Киев, заявила, что ей чужды политические проблемы, а потому она не боится ехать в Украину на конкурс. 

Юлия отметила, что больше всего ее волнует знание английского, поэтому в настоящее время она старается повысить свой уровень владения языком, занимаясь с педагогом. На конкурсе «Евровидение-2017» она исполнит песню Flame Is Burning.

Певица с детства занимается вокалом. Не раз побеждала в творческих конкурсах, участницей которых была с детства. Общероссийскую известность Юлия Самойлова получила в 2013 году, когда заняла второе место в проекте «Фактор А». Она также была отмечена премией Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы». 
Юлия замужем. Ее супруг - Алексей Таран, музыкант, администратор певицы.
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