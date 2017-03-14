Сбор подписей против абортов в рамках всероссийской акции #ЗаЖизнь начат в Нижнем Тагиле

На момент подготовки публикации на официальной странице сообщества, посвящённого акции, сообщалось, что по всей России собрано уже 436 257 подписей. Акцию поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Миллион подписей предполагается собрать до Пасхи.



Поскольку теперь к сбору подписей присоединились и представители неравнодушной общественности Нижнего Тагила, журналисты TagilCity.ru поговорили об акции со священнослужителем, в храме которого на протяжении поста будут приниматься подписи:

Русская православная церковь всегда последовательно выступает против абортивных практик и технологий. Потому что принимает это как обыкновенное убийство. Понимаю, что существуют какие-то ситуации, когда необходимо это сделать, но для этого мы предлагаем строго регламентировать применение подобных практик в таких ситуациях. Каждый человек решает сам за себя, но если человек – верующий, который живет по заповедям божьим, он в любом случае поставит эту подпись, поскольку мы хотим жить в государстве, где аборт был бы вне закона. Потому что аборт в массовом характере, котором он сейчас, абсолютно неприемлем. Более всего мы выступаем за строгое законодательное ограничение таких практик, -- рассказал журналистам TagilCity.ru настоятель Храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского иерей Олег Шабалин.



По мнению священнослужителя, принять участие в акции должны и нерелигиозные тагильчане.

Что касается людей неверующих, то тут они должны поступать с позиции своей совести. Я думаю, что если мы хотим жить в государстве, в котором осуждается убийство, то мы должны выразить позицию в любом случае, -- поделился Олег Шабалин.



Поставить свои подписи в рамках акции #ЗаЖизнь жители Нижнего Тагила могут в десяти храмах и приходах Нижнего Тагила, расположенных по адресам: улица Металлургов, 32; улица Трудовая, 3; ул. Совхозная, 5; улица Лесная, 20; улица Пылаева, 23; Восточное шоссе, 28; улица Лебяжинская, 13; улица Зари, 13а; улица Радужная, 2а; улица 7 квартал, 17.