Жильцы аварийных домов в России могут лишиться возможности отказаться от вторичного жилья при расселении

Жильцы аварийных домов при сносе могут лишиться права выбора жилья, об этом сообщает газета «Известия». О новой инициативе Госсовета РФ рассказал Игорь Шпектор, председатель комиссии Общественной палаты по развитию ЖКХ. В новом проекте предлагается лишить жителя аварийного дома права отказаться от получения жилплощади, купленной на вторичном рынке, если она не находится в аварийном состоянии.
Данное предложение было высказано на заседании рабочей подгруппы Госсовета России. В настоящее время еще действует закон, предоставляющий жильцам аварийных домов при ликвидации их жилья требовать жилплощадь в новостройках.
Эксперты объясняют предлагаемое нововведение тем, что не во всех регионах есть возможность строительства нового жилья. Кроме того, в последнее время новостройки стали сдаваться с нарушениями предъявляемых к ним требований качества. Вторичное жилье тоже имеет проблемы, но, как правило, они уже известны.