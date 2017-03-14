Жильцы аварийных домов в России могут лишиться возможности отказаться от вторичного жилья при расселении

О новой инициативе Госсовета РФ рассказал Игорь Шпектор, председатель комиссии Общественной палаты по развитию ЖКХ.

В новом проекте предлагается лишить жителя аварийного дома права отказаться от получения жилплощади, купленной на вторичном рынке, если она не находится в аварийном состоянии.



Данное предложение было высказано на заседании рабочей подгруппы Госсовета России. В настоящее время еще действует закон, предоставляющий жильцам аварийных домов при ликвидации их жилья требовать жилплощадь в новостройках.

