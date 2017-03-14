Зимняя рыбалка на водоемах Нижнего Тагила становится опасной из-за весеннего потепления (ФОТО)

В рамках акции «Безопасный лед» в Нижнем Тагиле прошел совместный рейд спасателей Нижнего Тагила, сообщает Центр защиты населения города и территории.

Его изменяется каждый день: у берегов толщина льда может достигать 50-70 см, а на середине водоема – в несколько раз меньше, ведь в Тагильский пруд поступают теплые стоки с предприятий.

Всем встретившимся во время рейда людям были розданы памятки об оказании первой помощи провалившимся под лед. В них также указаны телефоны экстренных служб города. Спасатели напомнили: нет ничего ценнее человеческой жизни, и никакой богатый улов не стоит того, чтобы лишиться ее.