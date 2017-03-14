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Новости Нижнего Тагила

Зимняя рыбалка на водоемах Нижнего Тагила становится опасной из-за весеннего потепления (ФОТО)

14 марта 2017, 17:50Добавить новость
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В рамках акции «Безопасный лед» в Нижнем Тагиле прошел совместный рейд спасателей Нижнего Тагила, сообщает Центр защиты населения города и территории.  На территории Тагильского пруда прошло профилактическое мероприятие «Безопасный лед», организованное сотрудниками Центра защиты населения и территории и МЧС Нижнего Тагила.

При патрулировании водоема были проведены профилактические беседы с рыбаками и пешеходами, которые в это время находились на пруду. Спасатели предупреждали тагильчан об опасностях, которые могут их подстерегать на льду при наступлении весеннего потепления.

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Его изменяется каждый день: у берегов толщина льда может достигать 50-70 см, а на середине водоема – в несколько раз меньше, ведь в Тагильский пруд поступают теплые стоки с предприятий. 

Всем встретившимся во время рейда людям были розданы памятки об оказании первой помощи провалившимся под лед. В них также указаны телефоны экстренных служб города. Спасатели напомнили: нет ничего ценнее человеческой жизни, и никакой богатый улов не стоит того, чтобы лишиться ее.

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