Экс-смотритель кладбища в Екатеринбурге за три месяца обманул горожан на 2 миллиона рублей

С апреля 2012 по март 2016 года Александр Гришенков работал в должности смотрителя Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского кладбищ. Однако после своего увольнения мужчина, выдавая себя за представителя кладбища, продолжал пользоваться знаниями об алгоритме работы с погребением умерших. Он входил в доверие к людям и, пользуясь их моральным состоянием, выманивал средства на оплату услуг.



Деньги, незаконно полученные от екатеринбуржцев, он забирал себе. За период с марта по июль 2016 года Гришенков обманул 62 человека. Ему удалось собрать сумму более 2 100 000 рублей.



Во время работы следователей мошенник часть украденных средств вернул обманутым людям - порядка 790 тысяч. Также был арестован его автомобиль Hyundai Santa Fe. В скором времени мужчина предстанет перед судом в Чкаловском районе Екатеринбурга, передает пресс-служба прокуратуры региона.