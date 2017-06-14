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Новости Нижнего Тагила

Экс-смотритель кладбища в Екатеринбурге за три месяца обманул горожан на 2 миллиона рублей

14 июня 2017, 07:45Добавить новость
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В Екатеринбурге под суд попадет экс-смотритель кладбища. Мужчина обвиняется в мошенническом хищении более 2 миллионов рублей.

С апреля 2012 по март 2016 года Александр Гришенков работал в должности смотрителя Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского кладбищ. Однако после своего увольнения мужчина, выдавая себя за представителя кладбища, продолжал пользоваться знаниями об алгоритме работы с погребением умерших. Он входил в доверие к людям и, пользуясь их моральным состоянием, выманивал средства на оплату услуг.

Деньги, незаконно полученные от екатеринбуржцев, он забирал себе. За период с марта по июль 2016 года Гришенков обманул 62 человека. Ему удалось собрать сумму более 2 100 000 рублей.

Во время работы следователей мошенник часть украденных средств вернул обманутым людям - порядка 790 тысяч. Также был арестован его автомобиль Hyundai Santa Fe. В скором времени мужчина предстанет перед судом в Чкаловском районе Екатеринбурга, передает пресс-служба прокуратуры региона.

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