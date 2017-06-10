Я ослушался командира и ушёл вообще в другое место. Вышел на пригорок и думал, что получу от командира за то, что я ослушался, думал, заблужусь сам… Вижу берёзу, захожу за неё – лежит ребёнок, меня затрясло просто. Я начал в рацию кричать, что он здесь. Он не шевелился, я думал, что он умер. Но потом услышал голос, мальчик начал шевелиться. И мне стало так хорошо