Компания подростков из Нижнего Тагила устроила опасную фотосессию на крыше девятиэтажки (ВИДЕО)

Жительница соседнего многоквартирного дома засняла на видео, как компания подростков находилась на крыше дома №28 на ул. Пихтовая 10 июня.

На крыше дома №28 стояли подростки и фотографировались. Когда они заметили, что на них обратили внимание, они поспешили скрыться. Первым делом о присутствии детей на крыше мы сообщили в полицию, -- поделилась в социальных сетях тагильчанка Ксения.

Видео из социальных сетей: Ксения Сафонова, 10 июня, 2017 г.



В полиции подтвердили факт обращения. В настоящее время проводится проверка.

Обращение граждан зарегистрировано. Отделом ПДН будет проведена проверка, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Напомним, ранее несовершеннолетние экстремалы любили собираться на крыше заброшенного комплекса зданий дома-интерната для инвалидов и престарелых на ул. Максарёва. После привлечения внимания общественности порталом TagilCity.ru, его территория была огорожена высоким забором.