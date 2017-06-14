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Обманутые дольщики из Екатеринбурга написали письмо Путину и решили выйти на митинг

14 июня 2017, 12:15Добавить новость
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В преддверии «Прямой линии с президентом» дольщики долгостроя на улице Щербакова в уральской столице написали обращение к главе государства Владимиру Путину, сообщив о своей проблеме.

Уже два года не решается проблема со строительством дома, в который дольщики Екатеринбурга вложили свои деньги. Стройка была заморожена еще в 2015 году, хотя в том же году жилой объект должен был быть сдан в эксплуатацию. В отношении недобросовестного застройщика было возбуждено уголовное дело, но вопрос с возобновлением строительства остается открытым.

 

Жильцам предлагают создать ЖСК, но их это категорически не устраивает. Обманутые дольщики решили выйти на митинг 14 июня в 15:00 к зданию полномочного представители президента в УрФО Игоря Холманских в Екатеринбурге, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.com

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