Обманутые дольщики из Екатеринбурга написали письмо Путину и решили выйти на митинг

Уже два года не решается проблема со строительством дома, в который дольщики Екатеринбурга вложили свои деньги. Стройка была заморожена еще в 2015 году, хотя в том же году жилой объект должен был быть сдан в эксплуатацию. В отношении недобросовестного застройщика было возбуждено уголовное дело, но вопрос с возобновлением строительства остается открытым.

Жильцам предлагают создать ЖСК, но их это категорически не устраивает. Обманутые дольщики решили выйти на митинг 14 июня в 15:00 к зданию полномочного представители президента в УрФО Игоря Холманских в Екатеринбурге, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.com.