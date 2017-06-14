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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту непригодного жилья для сирот из Алапаевского района

14 июня 2017, 07:00Добавить новость
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Мэрия Махнёвского муниципального образования получила требование от прокурора Алапаевска об устранении нарушений в строительстве жилья для сирот.

Прокуратура Алапаевска накануне провела проверку по факту публикаций в СМИ о том, что в посёлке Махнёво новое жилье для сирот было построено с нарушениями. Интересно, что разрешение на ввод жилых объектов было дано главой администрации города в августе 2015 года, хотя по госконтракту работы должны были завершиться годом ранее.

Дальнейшие проверки показали, что в домах присутствуют дефекты, деформация конструкций. Более того, при строительстве было нарушено градостроительное законодательство и требования проектной документации и регламентов.

Тем не менее, глава муниципального образования дал разрешение на ввод и заселение жилья. Хотя, по сообщению пресс-службы прокуратуры, дома были фактически не пригодны для постоянного проживания.

По итогам прокурорской проверки против мэра следователями было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

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