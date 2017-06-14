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Новости Нижнего Тагила

Тротуар на Черноморской в Нижнем Тагиле перестал «тонуть» (ФОТО)

14 июня 2017, 12:05Добавить новость
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Тротуар по улице Черноморской на Тагилстрое в Нижнем Тагиле подняли выше прежнего уровня.

Раньше это место было постоянно в лужах. Даже при небольшом дожде здесь уже практически невозможно было пройти , -- рассказал редакции TagilCity.ru местный житель.

 

От общественного движения «Тагил без ям» была подана заявка на устранение этой проблемы. После обращения общественников на этом участке был положен новый тротуар, который находится выше прежнего уровня.

 

Сделали без швов, ровно. Видимых дефектов нет, -- сообщили в группе ОД «Тагил без ям».

 

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Фото: ОД «Тагил без ям»

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
DeathSaler 14.06.2017 17:49:01 #
почему границы тротуара нет? где бордюр? если так оставить. то его в следующем году уже не будет...
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