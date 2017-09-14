Сергей Носов: «Состояние дворов Нижнего Тагила зависит от областного финансирования»

В ходе проведения конференции информационного агентства «ТАСС» Сергей Носов отметил, что в ближайшие 5 лет планируются работы по благоустройству дворов Нижнего Тагила. Однако работы будут возможны при получении софинансирования из регионального бюджета.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов на конференции отметил необходимость проведения обустройства дворов в Нижнем Тагиле.
Хотим поработать с регионом над программой благоустройства дворов. Подразумевается не просто выполнение работ по дворам Нижнего Тагила – будет оформлено предложение с просьбой хотя бы на 5 лет получить софинансирование благоустройства, как и в Екатеринбурге, -- сообщил мэр города Сергей Носов.
Также он уточнил, что для проведения работ понадобится финансовая помощь от региона:
Экономически мы гораздо слабее Екатеринбурга, и хотим получить на 300-летие города такое же небольшое софинансирование, как и Екатеринбург. В рамках программы, которая реализуется совместно с областью, будут проведены работы в 50% дворов Нижнего Тагила.