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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов: «Состояние дворов Нижнего Тагила зависит от областного финансирования»

14 сентября 2017, 14:30Добавить новость
администрация,Екатеринбург,Нижний Тагил,Носов,экономика,дворы,финансирование,благоустройство

В ходе проведения конференции информационного агентства «ТАСС» Сергей Носов отметил, что в ближайшие 5 лет планируются работы по благоустройству дворов Нижнего Тагила. Однако работы будут возможны при получении софинансирования из регионального бюджета.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов на конференции отметил необходимость проведения обустройства дворов в Нижнем Тагиле.

 

Хотим поработать с регионом над программой благоустройства дворов. Подразумевается не просто выполнение работ по дворам Нижнего Тагила – будет оформлено предложение с просьбой хотя бы на 5 лет получить софинансирование благоустройства, как и в Екатеринбурге, -- сообщил мэр города Сергей Носов.

 

Также он уточнил, что для проведения работ понадобится финансовая помощь от региона:

 

Экономически мы гораздо слабее Екатеринбурга, и хотим получить на 300-летие города такое же небольшое софинансирование, как и Екатеринбург. В рамках программы, которая реализуется совместно с областью, будут проведены работы в 50% дворов Нижнего Тагила.

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