Сергей Носов: «Состояние дворов Нижнего Тагила зависит от областного финансирования»

В ходе проведения конференции информационного агентства «ТАСС» Сергей Носов отметил, что в ближайшие 5 лет планируются работы по благоустройству дворов Нижнего Тагила. Однако работы будут возможны при получении софинансирования из регионального бюджета.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов на конференции отметил необходимость проведения обустройства дворов в Нижнем Тагиле.

Хотим поработать с регионом над программой благоустройства дворов. Подразумевается не просто выполнение работ по дворам Нижнего Тагила – будет оформлено предложение с просьбой хотя бы на 5 лет получить софинансирование благоустройства, как и в Екатеринбурге, -- сообщил мэр города Сергей Носов.

Также он уточнил, что для проведения работ понадобится финансовая помощь от региона: